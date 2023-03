Prefeitura no Bairro terá exames gratuitos de vista para pessoas carentes

A Prefeitura de Araxá e a Fundação de Lions Club International (LCIF) irão oferecer exame de acuidade visual gratuito para pessoas carentes nas próximas edições do projeto Prefeitura no Bairro. O projeto “Visão para Todos” consiste na avaliação da capacidade de enxergar com nitidez, distinguindo formas, cores e tamanhos. Cerca de 80% das deficiências visuais podem ser prevenidas ou curadas se identificadas e tratadas em tempo hábil.

O Prefeitura no Bairro conta com mais de 40 serviços gratuitos para a população. O próximo encontro acontece neste sábado (25), das 8h às 12h, na Escola Municipal Benedito de Paula Filho, no bairro Jardim das Oliveiras, abrangendo ainda moradores dos bairros Villa Verde e Villa Mayor.

O prefeito Robson Magela destaca que a inclusão do projeto “Visão para Todos” no evento é um serviço de utilidade pública que proporciona à população mais saúde.

“O compromisso da gestão é com uma saúde mais humanizada, e o projeto Prefeitura no Bairro tem como objetivo levar os serviços da Administração Municipal para mais próximo das pessoas, especialmente para a população carente. Essa parceria com o Lions é de extrema importância e vai dar acesso a esse exame oftalmológico para quem realmente precisa. Além disso, as pessoas também vão contar com outros serviços no evento, incluindo a saúde”, destaca o prefeito.

O presidente do Lions Club de Araxá, Emilio Fernandes de Paula Castilho, explica que o projeto já existe há 20 anos e é destinado a famílias carentes. “O ‘Visão para Todos’ é destinado a todas as pessoas, sem distinção de faixa etária. E essa iniciativa da prefeitura fazer essa parceria conosco para ofertar o serviço nesse evento é muito importante, pois facilita a vida das pessoas que muitas vezes não conseguem ir até nossa sede, e ao mesmo tempo eles já conhecem o nosso trabalho”, reforça.