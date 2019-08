Prefeitura programa atividades da Campanha Agosto Dourado em Araxá

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá atividades da campanha Agosto Dourado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF – antigo PSF). Segue a programação:

Secretaria Municipal de Saúde

– Dia 02/08/2019: Abertura da Campanha “Agosto Dourado” – funcionários SMS vão abrir a campanha usando camisetas com o tema

– Dia 21/08/2019 das 13h às 17h: Capacitação Enfermeiros – Tema: Manejo da Amamentação

– Dia 27/08/2019: Cada ESF vai replicar a capacitação para equipe – Tema: Manejo da Amamentação

Unisa

– Dia 12/08/2019 às 12h30 sala de espera: Tema Amamentação

– Dia 19/08/2019 às 12h30 sala de espera: Tema Amamentação e depressão pós-parto

– Dia 22/08/2019 às 12h30 sala de espera: Tema Amamentação

– Dia 23/08/2019 às 8h sala de espera: Tema Amamentação

– Dia 26/08/2019 às 12h30 sala de espera: Tema Amamentação

– Dia 29/08/2019 às 12h30 sala de espera: Tema Amamentação

– Dia 30/08/2019 às 8h sala de espera: Tema Amamentação

ESF Leblon

– Dia 18/08/2019 às 9h sala de espera: Tema Amamentação

Unicentro

– Dia 05/08/2019 às 07h30 sala de espera: Tema Amamentação

Uninordeste

– Dia 02/08/2019 às 8h Blitz Educativa na Avenida Pedro Paulo Lemos, 1110 em frente a Unidade de Saúde Uninordeste.

Unioeste

1ª semana 01/08 e 02/08: Decoração + fotos.

2ª semana 05/08 à 07/08: Salas de espera 07/08 às 7h30 e Atividade no Núcleo de Convivência bairro Boa Vista 06/08 às 14h.

3ª semana 12/08 à 14/08: Salas de espera 12/08 às 7h30 e 13h30 – 13/08 às 13h30 – 14/08 às 7h30 e 13h30.

4ª semana 19/08 à 23/08: Panfletagem sobre importância do aleitamento materno nos Cemeis Boa Vista e Alvorada 19/08, 20/08 e 21/08 e Roda de conversa com as mães dia 22/08 7h30.

5ª semana 26/08 à 30/08: Grupo de Gestante dia 29/08 às 15h.

Esf Abolição

Dia 05/08/2019 às 14h – Grupo de gestante

Uninorte

Dia 06/08 às 7h30 Sala de Espera com Gestante / Enfermeira Cíntia ESF Tiradentes;

Dia 19/08 às 7h30 Sala de Espera Gestante / Enfermeira Jéssica ESF Ana Pinto;

Dia 21/08 às 9h – Grupo de Gestante

Dia 27/08 às 14h Sala de Espera Gestante/ Enfermeira Alessandra ESF Rural

Unileste

Dia 07/08 às 13h – Sala Espera com as gestantes/ Enfermeira Letícia Unisse

Dia 14/08 às 13h – Sala Espera com as gestantes/ Enfermeira Moema ESF Vila Estância

Unisse

14/08 Grupo de Gestantes com Incentivo ao aleitamento materno. Sorteio de brindes, arrecadados pelas ACS, alongamento com a fisioterapeuta Graciela, e lanche.