Prefeitura promove blitz educativa do Agosto Dourado em frente a Uninordeste

Amamentar vale ouro. Essa foi a mensagem transmitida aos motoristas que transitavam na Avenida Pedro de Paula Lemos nesta sexta-feira, 2 de agosto, em frente a Uninordeste, que atingiu os dois lados da pista durante blitz educativa da Campanha Agosto Dourado. Com apoio da Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran), coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, os funcionários da unidade entregaram um panfleto reforçando a importância do leite materno na infância.

O Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja feita em crianças de até os dois anos ou mais e de forma exclusiva até o 6º mês de vida. De acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Unicef, cerca de seis milhões de crianças são salvas a cada ano com o aumento das taxas de amamentação exclusiva até o 6º mês de vida.

Além da blitz educativa, a Uninordeste recepciona a comunidade com um painel da campanha e um cantinho da amamentação. Essas ações fazem parte do cronograma estipulado pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, que mobiliza as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF – antigo PSF). Confira toda a programação neste link: http://araxa.mg.gov.br/noticia/link/3242/prefeitura-programa-atividades-da-campanha-agosto-dourado-em-araxa