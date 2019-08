Prefeitura promove capacitação de agentes de trânsito da Secretaria de Segurança

A Prefeitura de Araxá incentiva a capacitação de servidores com foco na melhoria da prestação de serviços para a comunidade. Neste mês, 8 agentes de trânsito passam pelo plano de atualização realizado pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania que contempla três disciplinas. O plano de atualização está sendo realizado na sede da secretaria até a primeira semana de setembro em virtude da determinação da Portaria N° 94/17 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Essas disciplinas são “Atualizações normativas pertinentes à área de fiscalização”, “Ética Profissional, Cidadania e Trabalho” e “Operação e Fiscalização de Trânsito” lecionadas para agentes de trânsito que ingressaram na administração municipal dos anos de 2013, 2014 e 2015, que não participaram de qualquer treinamento específico e/ou prático.

De acordo com secretário Élvio Bertoni, o plano de atualização será finalizado na primeira semana de setembro com a entrega de certificados aos participantes. “Obedecendo os critérios da Portaria, bem como em sintonia com os princípios que norteiam a Administração Municipal, a Secretaria, optou por montar este curso de atualização utilizando, no regime de voluntariado, docentes das Secretarias de Segurança e Saúde, além de parceiros, como a Polícia Militar, o que resultou em um curso com custo zero”, destaca o secretário.