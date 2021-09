Prefeitura promove integração com diretoras de escolas e creches municipais

A apresentação de projetos, resposta às demandas e gestão inovadora foram temas de reunião com diretoras de unidades escolares da rede municipal, nesta segunda-feira (13). O encontro foi realizado pelas Secretarias de Governo e de Educação, no auditório da Prefeitura de Araxá, e contou ainda com a participação da psicanalista Michelle Cardoso.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Governo, Mauro Chaves, o momento marcou a integração dos setores da gestão, o debate sobre a organização sistêmica e o alinhamento da direção escolar às demandas da comunidade.

“Conversamos sobre a nova dinâmica de trabalho com o retorno das aulas presenciais e a importância de uma gestão eficiente e integrativa com toda a comunidade. Também debatemos sobre o papel da diretoria no recolhimento e encaminhamento das demandas da comunidade escolar”, afirma Mauro.

De acordo com a secretária Zulma, na ocasião, foi apresentado o andamento de alguns projetos, como a distribuição dos kits de merenda escolar, as reformas de algumas unidades e o projeto Psicólogo na Escola. “As diretoras também apontaram novas demandas como ampliação da segurança patrimonial, principalmente aos fins de semana, quando esses espaços ficam mais ociosos”, relata Zulma.

Também foi proposta a capacitação periódica dos gestores escolares, com o objetivo de desenvolver habilidades administrativas e pedagógicas. “Acredito que esse tipo de encontro é fundamental para o alinhamento da gestão. Momento de discutir e dar resolução às demandas apresentadas tanto pelas diretoras quanto pela comunidade escolar”, conclui Mauro.