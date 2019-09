Prefeitura promove manhã recreativa no antigo ATC

O Centro Esportivo Álvaro Maneira, antigo ATC, recebeu crianças e adolescentes para uma manhã recreativa de muita alegria promovida pela Prefeitura de Araxá. Cerca de 65 integrantes da escolinha de futebol do Centro Educacional e Esportivo Pedro Bispo (CSU) tiveram a oportunidade de usufruir do campo de futebol society, quadra poliesportiva e da piscina.

O coordenador do antigo CSU, Marcelo Araxá, explica que o intuito foi proporcionar uma interação entre crianças e adolescentes do projeto promovendo socialização através do esporte e lazer. Participaram das atividades alunos de 7 a 15 anos que foram recepcionados pela coordenadora do ATC, Ana Lúcia Silva. “Além dos alunos, muitas mães e pais vieram juntos para acompanhar os seus filhos e também conhecer o novo Centro Esportivo Álvaro Maneira. A nossa avaliação é muito positiva e todos ficaram muito satisfeitos”, afirma Marcelo.