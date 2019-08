Prefeitura promove nova edição do tour Rota do Desenvolvimento

Um dia para visitar as obras que a Prefeitura vem fazendo na cidade. Pelo projeto Rota do Desenvolvimento, a Administração Municipal levou 40 diretores e representantes de escolas municipais, estaduais, particulares e conveniadas para conhecer as obras já existentes e as que estão em fase de implantação. Nesta terça-feira, 27 de agosto, os secretários municipais participaram do tour com visitas à diversos lugares como a sede do Poder Executivo Presidente JK, a Central de Vídeomonitoramento Urbano, escolas, ginásios, unidades de saúde, Canil, Parque do Cristo, Feirão do Povo, Casa lar, Casa Abrigo. Amanhã, quarta-feira, 28 de agosto, um novo grupo de representantes das escolas participarão do segundo tour da semana.

O prefeito Aracely de Paula, ressaltou que o tour é um chamamento com muito orgulho para que a população conheça aquilo que está sendo realizado na cidade, numa demonstração de que Araxá está crescendo e se desenvolvendo em todos os setores produtivos. “Todos têm que conhecer a nova Araxá, acreditar no valor do trabalho e da união. Cumprimento todos os secretários e queira Deus que possamos levar pessoas de todos os segmentos para conhecerem o que a grande maioria está fazendo de bem para cidade. Vamos mostrar Araxá aos araxaenses”, destacou o prefeito.

O presidente do Conselho de Administração do Centro de Educação Infantil Gabriela Mistral, Quaider Omar Mattar, parabenizou a Administração pela iniciativa de mostrar para a comunidade o que está sendo feito em Araxá. “Fiquei encantado, por mais que veja as informações você não tem noção da dimensão das obras. São planejadas com todo cuidado de se obter um resultado social muito grande, trazendo valorização para a comunidade onde estão inseridas. Criaram um ambiente muito favorável para a cidade, a Prefeitura está de parabéns com tudo que está sendo feito aqui”.

A diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Conceição Velasco, Patrícia de Souza Caixeta, afirmou que o tour foi muito bom, não tinha dimensão do tamanho das obras. “Estou impressionada com o crescimento da cidade. Me chamou muito a atenção porque são obras novas, bem planejadas, muito bem estruturadas”.

A secretária da Casa de Nazaré, Irmã Terezinha de Castro, agradeceu o convite. “Estou impressionada, vejo falar nas obras mas não tenho tempo pra visitar. Casa Abrigo, Unisa, escolas no bairro Max Neumann, o prefeito Aracely está fazendo de Araxá uma cidade mais bonita e melhor de se viver”.

Para a coordenadora do Centro Infantil Jardim Santa Terezinha, Luciana Corrêa Gonçalves, o tour foi uma oportunidade de conhecer as melhorias que estão sendo feitas na cidade. “A Prefeitura está empenhada em desenvolver e mostrar pra sociedade que as coisas estão tendo um resultado positivo pra cidade. As obras são excelentes, de alto padrão, estamos muito bem atendidos”, finalizou.