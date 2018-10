Prefeitura realiza a 5ª Noite das Crianças

Araxá recebe a 5ª edição da Noite das Crianças nesta quinta-feira (25), às 19h30 no Teatro Municipal. O evento promovido pela Prefeitura de Araxá, através da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e da Escola de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo terá apresentação do espetáculo musical “Os Saltimbancos”, dos autores Sergio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov, e adaptado por Cristiane Borges Santos, diretora da escola de música.

O espetáculo de Araxá é inspirado em uma das mais expressivas obras de teatro musical dedicada ao público infantil no Brasil. Cristiane enfatiza que o evento já é tradição no calendário da cidade. “Mais que realizar um evento comemorativo nesse mês dedicado às crianças, essa iniciativa incentiva os nossos professores mostrarem o talento musical de cada um juntamente com o espetáculo de tanto renome na cultura do país”, reitera a diretora.

O elenco teatral conta com os atores Caio Ranieri, Jeicy Gomes, Cristiane Borges, Priscila Karla e Pedro Lima e os músicos da Escola de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, professores Erasmo Valeriano, Vinícius Teodoro, Lucas Rocha e Raphael Borsatto. A entrada é gratuita.