Prefeitura realiza melhorias na pista de caminhada do Parque do Cristo

Caminhar ou correr pela pista do Parque do Cristo está mais seguro. A via que era de concreto, recebeu revestimento novo de argamassa acrílica e foi emborrachada. A Administração Municipal, através da Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, contratou uma empresa especializada em instalação de pisos antiderrapantes para executar o serviço no local. O serviço foi acompanhado também pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), responsável pela administração do Parque do Cristo. A obra foi finalizada nesta terça (18).

O engenheiro, João Bosco França, funcionário da Secretaria que acompanha a obra, explica que foi aplicado um revestimento novo de argamassa acrílica. A equipe faz a limpeza com um produto adequado, usa uma lixadeira comum para raspar o piso, removendo tinta e resto de concreto. A limpeza retira tudo que pode prejudicar a aplicação do revestimento. Se tiver alguma fissura ou trinca, é feito um tratamento com uma argamassa de epóxi.

O piso passa por uma nova limpeza antes de receber o revestimento de argamassa fixa. João Bosco informa que esse revestimento é uma tinta acrílica na cor terracota misturada com areia industrial, aplicada com um rolo. Depois aplicam a resina acrílica seladora com uma pistola de pressão. A empresa de Santo André, no interior de São Paulo, foi responsável pela instalação do piso nos 1200 metros quadrados da pista, investimento de R$ 93.600,00. “O piso é antiderrapante, bem aderente, fica emborrachado, sendo próprio para caminhada e corrida. Não escorrega mesmo se estiver molhado. Representa mais segurança pra quem pratica atividades físicas no local e tem durabilidade superior a 10 anos”.

A presidente da FCCB, Régia Côrtes, ressalta que a obra de reforma da pista de caminhada é extremamente importante uma vez que a reinauguração do Parque do Cristo está completando um ano. “Nesse período passaram pelo local milhares de pessoas, a população tem ido diariamente fazer os exercícios e estamos colocando uma pista com aderência, material de altíssima qualidade para que as pessoas possam fazer as atividades físicas”.

Régia destaca ainda que tem trabalhado para inovar os atrativos do Parque do Cristo, melhorando o espaço cada dia mais, principalmente após a compra da área ao lado onde vai ser instalado o Parque Ecológico, que será mais um atrativo para a comunidade. “São empreendimentos, ações da Prefeitura Municipal de Araxá e da visão extremamente importante do nosso prefeito Aracely de Paula, atento aos investimentos necessários para a melhoria de todas as áreas: saúde, educação, segurança, lazer, entretenimento, turismo e esporte”.