Prefeitura realiza mutirão de combate à dengue nos bairros Leblon, Armando Santos e Novo São Geraldo neste sábado (11)

Como parte das ações de combate à dengue, a Vigilância Ambiental de Araxá, em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realiza, neste sábado (11), um mutirão de limpeza e conscientização no bairro Leblon e em partes dos bairros Novo São Geraldo e Armando Santos. A ação será realizada das 8h às 11h.

Durante o mutirão, o caminhão cata-treco recolherá materiais inservíveis e que possam acumular água. A recomendação é que os moradores coloquem os itens na calçada e recebam as equipes, que farão orientações porta a porta sobre os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti e a dengue.

A região do mutirão foi definida a partir de levantamento realizado pelas equipes de combate às endemias, que identificaram a presença de materiais descartados de forma irregular e diversos possíveis criadouros do mosquito, principalmente em áreas de mata.

Ruas atendidas pelo mutirão

R. Antenor José Teodoro

R. José Vieira Dornelas

R. Maria Gomes Costa

R. Wagner Tadeu de Resende

R. Aloísio Rodrigues da Silva

R. Protásio José Ferreira

R. Claudovino Rosa

R. Pará, no trecho da interseção com a Rua Edmundo Rodrigues da Silva até a Avenida Pará

R. Lázaro Caixeta

R. Geni da Silva Botelho

R. Sebastião Mariano Alves

R. Edmo Mesquita

R. Elias Ferreira Gomes

R. João Tormim

R. Miguel Nogueira Neto

R. Hiponina Ferreira Nogueira

R. A Um

R. Julieta de Paiva Carneiro

R. Kennedy Alexandre Barcelos

R. José Donizete das Dores

R. Gilberto Carlos de Oliveira