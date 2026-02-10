Prefeitura realiza mutirão para atualização e novos de cadastros de saúde em domicílios de toda a cidade  

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá está realizando um mutirão de novos registros e atualização dos dados domiciliares e individuais da população no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação é conduzida pelas equipes da Atenção Primária, por meio das Estratégias de Saúde da Família (ESFs).
O trabalho envolve agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos e outros profissionais, que realizam visitas domiciliares, além de atendimentos em horários estendidos e também aos sábados. Cada equipe de Saúde da Família é responsável por atualizar o cadastro da população da sua área de abrangência.
O levantamento reúne informações como endereço atualizado, composição familiar e condições de saúde dos moradores, incluindo a identificação de gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Esses dados são fundamentais para que o município conheça o perfil real da população atendida pela rede básica de saúde.
A coordenadora das Estratégias de Saúde da Família, Natália Lima, reforça que o cadastro é importante para todos, inclusive para quem possui plano de saúde.
“A atualização cadastral impacta diretamente no planejamento e na organização da saúde pública. Quando os dados não estão cadastrados corretamente, as informações deixam de constar nos sistemas do SUS, o que dificulta o planejamento das ações, organização dos atendimentos e o direcionamento de recursos específicos para tal finalidade. Com os dados atualizados, é possível dimensionar de forma mais precisa a necessidade de exames, medicamentos, acompanhamento clínico e estrutura das unidades de saúde”, ressalta.
Natália complementa que a participação da população é essencial para o sucesso da ação. “Sabemos que muitas pessoas trabalham e não são encontradas durante as visitas. Por isso, orientamos que procurem a unidade de saúde de referência, entrem em contato e agendem o melhor dia e horário para receber a equipe”, finaliza.
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Endereço: Rua José Veríssimo Camelo, nº 131 – Leblon
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USF Max Neumann – ESF Max Neumaan e ESF Rural
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Unicentro – ESF Centro / ESF Jardim Europa / ESF Santo Antônio
Telefone: 3691-7024
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Uninordeste – ESF Ana Antônia / ESF Orozino Teixeira
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Endereço: Avenida Profa. Auxiliadora Paiva, nº 255 – Serra Morena
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