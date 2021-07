Prefeitura realiza novo convênio com a Santa Casa para viabilizar plantões médicos

A Prefeitura de Araxá firmou mais um convênio com a Santa Casa de Misericórdia, desta vez para fins de custeio e manutenção dos plantões médicos, no valor de R$ 5.691.706,88. O serviço, que era de responsabilidade do município, agora permite autonomia à instituição que passará a realizar o pagamento dos profissionais de saúde. A Lei foi aprovada pela Câmara Municipal na última terça feira (27) e será sancionada pelo prefeito Robson Magela nesta sexta-feira (29).

A Santa Casa é referência para a Araxá e microrregião no atendimento de pacientes suspeitos e contaminados pela Covid-19. A concessão da subvenção para desenvolvimento de ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) será feito por meio do pagamento de honorários médicos. O convênio é referente aos plantões realizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e clínicas médicas exclusivas ao atendimento Covid-19.

“Essa ação é muito importante, pois o nosso objetivo é melhorar a saúde pública da cidade. E isso só será viabilizado por meio de parcerias. Esse convênio dará mais autonomia para a instituição cobrar, fazer escalas, estar mais presente e junto aos profissionais, fazendo uma gestão direta”, destaca o prefeito Robson Magela.

Mais parcerias

Ainda sobre a Covid-19, a atual gestão da Prefeitura de Araxá também celebrou convênios com a Santa Casa de Misericórdia que viabilizam a manutenção e ampliação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s), a compra de materiais, medicamentos, dentre outros, utilizados no tratamento de casos confirmados de coronavírus, além do abono financeiro aos profissionais que atuam diretamente no combate à Covid-19.