Prefeitura realiza Oficina de capacitação para cuidadores de idosos

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, juntamente com o Sine e a Wezai Saúde, promoverá oficina de capacitação para cuidador de Idosos nos dias 24, 25 e 26 de julho. As inscrições estão abertas até o dia 22 de julho. Os interessados maiores de 18 anos deverão procurar o SINE, localizado na rua Dr. Franklin de Castro, 178, com documento de identificação.

O objetivo da ação é transmitir noções sobre o envelhecimento e os cuidados necessários nesta fase da vida. A capacitação é totalmente gratuita e conta com aulas teóricas e práticas. O participante desenvolve conhecimentos relacionados à saúde de pessoas idosas, ao processo de envelhecimento normal e situações que permeiam o envelhecer.

“Oferecer esse tipo de capacitação para a própria população, que muitas vezes exerce uma atividade sem o conhecimento prático e necessário, é de extrema importância, pois influencia diretamente na qualidade de vida tanto daquele que será qualificado quanto para o idoso ou deficiente beneficiado”, destaca a coordenadora do SINE, Carina Araújo Rodrigues.

Segundo o Diretor Técnico e Biomédico da Wezai Saúde, Wellington Lellis de Almeida, os assuntos abordados pelo curso beneficiam não só o paciente, como também o próprio cuidador. Os temas abordados serão: Envelhecimento Humano: Desafios e Perspectivas; O Papel do Cuidador de Idosos; Direitos e Deveres do Cuidador de Idosos; Formas de Envelhecer; Epidemias do Século XXI: Diabetes e Hipertensão; Demências que Acometem os Idosos; Doença de Alzheimer; Queda e Ambiente dos Idosos; Problemas Relacionados ao Sistema Urinário e Intestinal nos Idosos; Banho e Higiene no Idoso; Violência Contra a Pessoa Idosa e A Importância do Suporte Social para os Idosos.

A oficina de capacitação para cuidador de Idosos será ministrada na ACIA, av. Getúlio Vargas, 365, Centro. O horário do curso será das 13h30 às 17h.