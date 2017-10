Prefeitura realiza programação especial para o Dia das Crianças

A Prefeitura elaborou a programação especial para o Dia das Crianças em Araxá. As atividades de esporte, lazer e bem-estar serão destaques nos Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). O destaque das comemorações será a sessão de cinema 3D prevista no Shopping Boulevard Garden. Dentre as ações programadas, que estão sendo realizadas desde ontem, a contação de histórias/pintura facial, atividades esportivas, gincanas e show de mágica.

Terça-feira, 10

• Cras Abolição: 9h – Cinema 3D no Shopping Boulevard Garden / 14h – Roda de conversa com o advogado Dr. Luiz Flavio Martins

• Cras Francisco Duarte: 9h – Passeio no Cinema Shopping Boulevard Garden / 14h – Teatro

• Núcleo Boa Vista: 9h – Cinema 3D no Shopping Boulevard Garden / 14h – Gincana

• Núcleo Bom Jesus: 9h – Cinema 3D no Shopping Boulevard Garden

• Núcleo Leblon: 9h – Cinema 3D no Shopping Boulevard Garden / 14h – Dia da Beleza

• Núcleo Pão de Açúcar: 9h – Cinema 3D no Shopping Boulevard Garden / 14h – Pintura Livre

• Núcleo Santo Antônio: 9h – Cinema 3D no Shopping Boulevard Garden

Quarta-feira, 11

• Cras Abolição: 14h – Gincana

• Cras Francisco Duarte: 9h – Gincana / 14h – Passeio na AEF

• Núcleo Boa Vista: 9h – Dia da Beleza, seguido por almoço / 14h – Oficina de Artesanato em Parceria com a LBV

• Núcleo Bom Jesus: 9h e 14h – Gincana Recreativa

• Núcleo Leblon: 9h – Cinema na unidade

• Núcleo Pão de Açúcar: 14h – Gincana e Pintura facial / Oficina de culinária infantil

• Núcleo Santo Antônio: 14h – Pintura / Oficina de Empoderamento com reciclagem