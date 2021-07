Prefeitura realiza repasse de verbas para projetos sociais voltados à Terceira Idade

O envelhecimento da população e a maior longevidade das pessoas idosas são, sem dúvida, um novo desafio que, também, aponta novas perspectivas de vida. Para que os idosos tenham uma vida digna é importante que exista uma integração social para a valorização dos mesmos.

Com o objetivo de garantir esse direito, a Prefeitura de Araxá promoveu, nesta quarta-feira (21), o repasse de verbas para nove projetos sociais voltados à terceira idade. Com total de R$ 2.593.152,53, o recurso é oriundo de renúncia fiscal da CBMM.

O ato contou com a participação do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito Mauro Chaves, da secretária municipal de Ação Social, Cristiane Pereira, do presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá, José Humberto Gonçalves, do presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, demais vereadores e representantes das entidades beneficiadas.

O Estatuto do Idoso prevê que os direitos sociais dessa classe precisam ser assegurados ao criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Nesse sentido, o prefeito Robson Magela destaca que a prioridade da Administração Municipal sempre será focada no cuidado e atenção ao próximo. “Especialmente nesse momento de pandemia. É extremamente importante que atividades como essas que as entidades beneficiadas exercem sejam desenvolvidas no município”, reitera.

O vice Mauro Chaves reitera a parceria que possibilitou o financiamento desses projetos sociais. “Ficamos muito felizes em fazer esse repasse por meio de uma verba que é oriunda da renúncia fiscal da CBMM e por projetos aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso. Essas instituições fazem um trabalho maravilhoso’, diz.

De acordo com a secretária Cristiane Pereira, pessoas da terceira idade necessitam de convivência comunitária para melhorar a saúde. “As atividades do terceiro setor são sinônimos de parceria, pacto e compromisso. Esse repasse nos deixa com a sensação de dever cumprido porque os idosos precisam de atenção, cuidado e uma vida melhor”, reforça.

O presidente do Conselho Municipal do Idoso, José Humberto Gonçalves frisa que o recurso é deliberado com ética e transparência as instituições. “Nós temos a função de fiscalizar, orientar e controlar todo o sistema diante das entidades. Existe o cronograma de visitas às instituições para conferir se realmente trabalho está sendo feito, principalmente com amor, que é o essencial”, enfatiza.

Para a presidente do Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta), Elba Regina Pontes Machado, o recurso vai viabilizar os atendimentos que a entidade faz para pessoas da terceira idade.

“Esse recurso é de suma importância para a nossa instituição e, principalmente, para a comunidade, pois centenas de idosos são atendidos. É muito bom poder contar com esse apoio da CBMM, do conselho e, sobretudo, da Administração Municipal que está dando um apoio muito grande à causa social”, conclui.

Entidades beneficiadas

– Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara): Projeto Acolher II – R$ 244.611,12.

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá (Apae): Projeto Vida Ativa II – R$ 397.602,41.

– Associação do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Araxá: Projeto Manutenção e Aquisição de Bens – R$

76.844,41.

– Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama): Projeto AmadureSendo – R$ 404.854,43.

– Centro de Formação Profissional Júlio Dário (CFJP): Projeto Colorindo Vidas – R$ 259.809,43.

– Associação Obras Sociais Augusto de Lima: Projeto Esperançar – R$ 420.178,07.

– Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta): Projeto 60+ Novo Jeito de Viver – R$ 408.947,60.

– Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social: Projeto Viver Bem Mais – R$ 278.588,00.

– Banco de Leitos e Colchões Especiais do Rotary Club Araxá Norte: Projeto Manutenção e Aquisição de Bens – R$ 101.717,06.