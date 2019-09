Prefeitura reativa Cras do bairro Tiradentes

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Ação e Promoção Social está entregando para a comunidade o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Tiradentes. O espaço já funcionou como PSF, estava fechado, foi reativado e passa a oferecer atendimentos, oficinas, diversos serviços para a comunidade do setor norte na Rua Dorvalina Martins, 15.

O secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, informou que o Cras Francisco Duarte foi desativado para abrigar temporariamente a Escola de Educação Infantil Francisco Braga. Após levantamentos, foi identificado que o prédio público ideal para sediar a escola é o do Cras Francisco Duarte e os serviços foram transferidos temporariamente para o Cras Tiradentes que fica na mesma região.

Moisés explicou que nas proximidades tem também o Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Bom Jesus que teve os atendimentos e as equipes reforçados para atender moradores que optarem por frequentar o Núcleo nesse período. “São alterações que vão beneficiar e muito a comunidade. Futuramente reabriremos o Cras Francisco Duarte e vamos manter em funcionamento o Cras Tiradentes que estava desativado há anos, a população vai contar com mais esse espaço”, ressaltou.

A secretária de Educação, Edna Campos, reforçou que a Administração Municipal é composta por uma equipe muito unida, trabalhando em prol da comunidade e a parceria com a Secretaria de Ação e Promoção Social, foi mais um exemplo disso. Destacou que o prédio do Cras Francisco Duarte vai receber pequenos reparos como revisão do telhado, da parte elétrica, cercamento e pintura. “Os serviços já começaram e devem ser concluídos em até 30 dias para que a Escola Francisco Braga possa ser transferida para o Cras. O espaço é ideal e aconchegante para receber os 206 alunos de 3 a 5 anos que frequentam o maternal, 1º e 2º períodos”, ressaltou.

Os Cras e Núcleos oferecem:

– Atendimento com assistente social e psicólogo;

– Informações e registro do CadÚnico e Programa Bolsa Família;

– Orientações e solicitação do Benefício de Prestação Continuada para deficientes e idosos – BPC;

– Oficinas (circo, artes com inglês, desenho artístico, teatro, ballet, violão, alongamento, zumba e artesanato).

Mais informações pelo: (34) 3691-7065