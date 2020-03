Prefeitura reestrutura rede de atendimentos durante pandemia do Covid-19

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu pela reestruturação da rede de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF – antigos PSF) durante a pandemia do coronavírus, conhecido também como Covid-19 em reunião neste sábado, 21 de março, no Centro Administrativo. As mudanças foram definidas pela secretária Diane Dutra, juntamente com as representantes das áreas de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Atenção Primária, Regulação, Câmara Técnica e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Pacientes a partir de 12 anos que apresentarem toda síndrome gripal e febre serão atendidos nas UBS – UniLeste, UniOeste, UniNorte, Unisa e UniNordeste, sendo as duas últimas citadas com horário estendido, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, crianças abaixo dessa idade, na Unicentro, e gestantes no Centro de Atendimento à Mulher. Já os ESF estão reservados para os pacientes que precisam trocar receitas, encaminhamentos ou apresentar queixas graves de saúde.

Diane ressaltou que as UBS estarão atendendo primeiramente e orientando cada caso que apresentar esse tipo de sintoma. “Ela vai notificar no setor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde. Se identificar um caso mais grave, o paciente vai ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou para a Santa Casa de Misericórdia”. De acordo com a secretária, estão suspensos os atendimentos ambulatoriais e as cirurgias eletivas (aquelas que não são consideradas de emergência) para prestar um melhor suporte à população.

Diane acrescentou que a reunião também definiu a Santa Casa como hospital referência para atender pacientes com o Covid-19 e a Casa do Caminho para atendimentos básicos de clínica médica, longa permanência e UTI. “Trabalhamos, em parceria, com os hospitais da Unimed e Dom Bosco para atender com êxito a população durante a pandemia”. A secretária ainda lembrou dos contatos da Central de TeleAtendimento disponibilizados para quem achar que estar com os sintomas da Covid-19.