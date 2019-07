Prefeitura reforça a importância da vacinação de gestantes

Profissionais de saúde de Araxá participaram do Fórum Vacinas na Gestante, promovido com o objetivo de capacitar as equipes que atuam no pré-natal e nas salas de vacina. A Prefeitura através da Secretaria de Saúde, participou do treinamento realizado na última semana, em Uberaba. Foram 15 pessoas entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem das salas de vacina. Eles colocarão os conhecimentos adquiridos em prática e também vão replicar as informações aos demais profissionais da cidade.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Telma Di Mambro, informa que o tema vacinas na gestante é extremamente importante, pois muitas doenças preveníveis por vacinação causam morbidade e mortalidade em mulheres grávidas, neonatos e lactentes. Ressalta que a imunização materna tem o potencial de proteger a gestante, o feto e o recém-nascido. “Em Araxá a cobertura vacinal em gestantes para coqueluche por exemplo, não está dentro dos índices desejáveis, estamos com 85%. É importante que todos os profissionais ligados ao pré-natal e à vacinação estejam atentos, para orientar e encaminhar as gestantes a procurarem os serviços de saúde e receberem as vacinas indicadas”, destaca Telma.

A vacinação de gestantes é considerada prioritária pela Organização Mundial de Saúde OMS, por beneficiar mãe e filho. A Sociedade Brasileira de Imunizações, juntamente com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e o Ministério da Saúde, recomendam três vacinas de rotina às gestantes: Influenza, difteria –tétano- coqueluche acelular, e Hepatite B. Todas disponíveis pelo SUS. Dentre essas doenças a coqueluche se destaca por ser altamente contagiosa e por levar a óbito, principalmente crianças menores de seis meses de vida.