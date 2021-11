Prefeitura repassa R$ 177 mil à Apae para pagamento do 13º de funcionários

O prefeito Robson Magela e o vice-prefeito Mauro Chaves fizeram o repasse de R$ 177.149,30 à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Araxá, na tarde desta segunda-feira (29). O recurso será investido no pagamento do 13º salário dos funcionários da instituição.

A ajuda financeira foi aprovada pela Câmara Municipal no dia 17 de novembro, após a diretoria da Apae procurar o Executivo e informar as dificuldades que impossibilitariam o pagamento do 13º.

O recurso já está depositado na conta da instituição e irá atender os seus 84 funcionários. Com esse crédito, soma-se R$ 703.937,23 em recursos ordinários que foram repassados este ano à instituição.