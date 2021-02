Prefeitura retoma gradativamente atendimento odontológico nas Unidades de Saúde

A população de Araxá já pode contar novamente com o atendimento odontológico oferecido nas unidades de saúde, que foi retomado de forma gradativa. Até então, o serviço só atendia casos de urgência e emergência desde março do ano passado em razão da pandemia.

“O prefeito Robson Magela manifestou preocupação sobre a limitação do serviço odontológico apenas para casos de urgência e emergência. Por isso, ele pediu que elaborássemos um protocolo de atendimento seguindo todas as recomendações para evitar o contágio da Covid-19 e voltarmos o mais rápido possível com outros procedimentos”, explica a coordenadora do Setor de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, Luciana Mesquita.

Apenas o Centro Especializado de Odontologia (CEO), na Unisa, estava com atendimento para casos de urgência e emergência. Agora, a população pode buscar os procedimentos inadiáveis, ou seja, o tratamento de cáries, restaurações, curativos nos acessos endodônticos e remoção de suturas.

Além da Unisa, o serviço gratuito está disponível na Uninorte, Uninordeste, Unioeste, Unileste, Unicentro, Unisa, Escola Professora Leonilda Mondanton (Caic) e Estratégias da Saúde da Família (ESFs) dos bairros Santa Luzia, São Pedro e Pão de Açúcar.

“O horário de funcionamento é das 7h às 17h, com intervalo de almoço entre 11h e 13h. Já a Unicentro atende em horário estendido, até às 19h. Durante a pandemia, os procedimentos odontológicos na Unisul e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) seguem suspensos, já que estão exclusivas para atendimento a pacientes em tratamento ou suspeita de Covid-19”.

O serviço odontológico é feito com hora marcada e preconiza os procedimentos de endodontia, periodontia, cirurgia e atendimentos de pacientes especiais. Para agendar a consulta, o paciente deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa.