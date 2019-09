Prefeitura segue trabalho de pesquisa de acolhimento com pacientes atendidos na UPA

A Prefeitura de Araxá desenvolve um trabalho de pesquisa de acolhimento com os pacientes usuários de serviços ofertados pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O ouvidor SUS, Marco Aurélio de Faria, e a assistente social Rikelma Alexssandra de Souza, da Secretaria Municipal de Saúde estiveram conversando informalmente com os pacientes nesta semana para levantar sugestões de melhorias para o atendimento já realizado. “Estamos atendendo um pedido da secretária Diane Dutra, juntamente com o prefeito Aracely para realizar esse levantamento das demandas que chegam até na UPA e identificar o que pode ser feito de melhoria”, comentou Rykelma.

Esse trabalho já vem sendo realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na UPA. “Estamos estendendo esse olhar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), principalmente as que ofertam atendimento de especialidade como ortopedia, gastroentrologia e oftalmologia. Através dessa pesquisa que iniciou na UPA, a Secretaria de Saúde recebeu um retorno bastante positivo”, acrescentou.

Amanda Cristina Pereira é auxiliar de clientes e levou a filha Olívia, de 11 anos, para o atendimento. Na visão da mãe, a iniciativa foi classificada por ela como importante. “Eu particularmente não tenho nada que reclamar. Fui muito bem acolhida aqui”. Quem também estava aguardando por atendimento era o consultor técnico Leonardo Rodrigues e passou pela pesquisa de acolhimento. “Tudo que vem para agregar de melhoria para população é bem-vindo”. Tratorista, Luiz Fernando Dias da Silva, afirmou que a Secretaria de Saúde teve uma ótima ideia em abordar os pacientes na sala de espera da UPA. “Às vezes não tem ninguém para reclamar, é um canal aberto para todo mundo falar sobre o atendimento prestado”.