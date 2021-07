Prefeitura vai contemplar Casa do Caminho com R$ 544 mil para manutenção de suas atividades

A Prefeitura de Araxá vai destinar nos próximos dias uma subvenção social às Obras Assistenciais Casa do Caminho no valor de R$ 544.820,27 para contribuir no custeio e manutenção das atividades da entidade. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal de Araxá nesta terça-feira (6) e será sancionado pelo prefeito Robson Magela.

Em recente encontro com o fundador José Tadeu Silva e diretoria da Casa do Caminho, o prefeito Robson Magela reiterou o compromisso da Administração Municipal em ser parceira de importantes iniciativas que estejam diretamente ligadas à comunidade, principalmente na saúde e assistencialismo, setores estes desenvolvidos pela entidade.

“Esse recurso vai permitir que a Casa do Caminho tenha fluxo de caixa para honrar a folha de pagamento dos seus colaboradores e continue prestando o seu atendimento à comunidade que é uma referência. O Tadeu e sua equipe fazem um trabalho muito sério e que merece todo respeito da nossa gestão”, destaca o prefeito.