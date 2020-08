Prêmio da Música Popular Mineira tem inscrições abertas; R$ 63 mil estão previstos para os premiados

Valorizar e reconhecer os talentos mineiros e promover a música produzida no estado. Esse é o objetivo do Edital Arte Salva – Prêmio da Música Popular Mineira. Promovido pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC), por meio da Rádio Inconfidência, o edital recebe inscrições até 16 de agosto.



Viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o edital tem patrocínio da Cemig. Estão previstos R$ 63 mil em prêmios, divididos em nove categorias e cinco áreas distintas. Cada vencedor levará R$ 7 mil e o troféu de premiação.

Divulgação / Secult

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, aponta que o prêmio irá fortalecer a cadeia produtiva da música. “Além de valorizar autores e intérpretes, a premiação vai revelar talentos e ajudar na divulgação e promoção de trabalhos artísticos e da produção musical mineira, mostrando para Minas, o Brasil e o mundo a qualidade das obras musicais do nosso estado”, diz.



As áreas abrangem os estilos musicais MPB, samba, pagode, choro, forró, pop, rock, eletrônico, blues, jazz, reggae, indie, funk, soul, rap, instrumental, regional e infantil.



Como participar



Poderão se inscrever artistas, compositores, músicos e intérpretes de qualquer idade, iniciantes ou profissionais, desde que nascidos em Minas Gerais ou residentes no estado há pelo menos três meses. É vedada a inscrição de obras de artistas, músicos e intérpretes residentes em outros estados brasileiros, mas compositores e intérpretes inscritos podem realizar parcerias de composição e/ou interpretação com artistas de outros estados da federação.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por e-mail. Antes, o proponente deve obter no site www.inconfidencia.com.br a ficha de inscrição, que precisa ser enviada devidamente preenchida junto com a documentação necessária para o e-mail [email protected]. Além disso, é preciso enviar seis músicas em formato MP3.



Confira o edital Arte Salva – Prêmio da Música Popular Mineira e seus anexos neste link.