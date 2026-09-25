Primavera marca intensificação do plantio de árvores nas calçadas de Araxá

Com a chegada da primavera e o início do período chuvoso, a Prefeitura de Araxá vai intensificar os plantios do projeto Uma Árvore na Minha Calçada. A combinação de maior umidade no solo, chuvas mais frequentes e temperaturas elevadas favorece o enraizamento e a adaptação das mudas, tornando este período especialmente adequado para ampliar a arborização urbana.

O projeto já recebeu 112 solicitações de moradores e realizou o plantio de 74 mudas. Quem também deseja ter uma árvore em frente ao imóvel pode fazer o pedido pelo Sistema Aprova, através do site do IPDSA (https://araxa.aprova.com.br/processo/criar/6966d31a50ba12385810df8f). Após a solicitação, uma equipe técnica realiza uma vistoria no endereço para definir o melhor ponto para o plantio e a espécie mais adequada para cada local.

Segundo a Assessora da Secretaria Meio Ambiente, Roberta Neves, a escolha leva em consideração características como largura da calçada, presença de fiação elétrica, postes, garagens, redes subterrâneas, esquinas e outros equipamentos urbanos, além da necessidade de preservar espaço para a circulação segura dos pedestres. “Em calçadas com fiação, por exemplo, são priorizadas espécies de menor porte. Já nos locais mais amplos e sem interferências aéreas, podem ser utilizadas espécies com maior desenvolvimento. Essa análise preventiva evita conflitos futuros e contribui para uma arborização urbana mais segura, planejada e duradoura”, explica.

Após a vistoria, o morador é orientado a realizar o recorte da calçada e comunicar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente quando o espaço estiver preparado. O plantio é então agendado e realizado pela equipe, que também repassa as orientações necessárias para os cuidados com a nova árvore.

E o trabalho não termina quando a muda vai para o chão. A participação do morador é fundamental principalmente nos primeiros meses. A orientação é manter a irrigação regular, inclusive no período chuvoso quando houver vários dias sem chuva, conservar a área ao redor limpa, proteger o tutor de sustentação e evitar lixo, entulho, produtos químicos ou água com detergente próximos à árvore.

“O cuidado compartilhado entre o poder público e a população é essencial para aumentar a sobrevivência das mudas e garantir que elas cresçam saudáveis, contribuindo para uma cidade mais arborizada, agradável e ambientalmente equilibrada”, destaca Roberta.