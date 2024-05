Primeiro banheiro público é inaugurado em Araxá e vai proporcionar maior movimento na região central

A Prefeitura de Araxá inaugurou o primeiro banheiro público municipal nesta segunda-feira (27). O espaço diminui a desigualdade social e incentiva as pessoas a frequentarem espaços públicos em função de lazer e, por consequência, aumenta o movimento no comércio da região central.

A falta de sanitários públicos na cidade sempre foi um problema sério para qualquer pessoa que se encontra na necessidade repentina de um banheiro e uma antiga reivindicação da comunidade. Considerado um mobiliário urbano vinculado ao direito humano ao esgotamento sanitário, o banheiro público também é uma infraestrutura vinculada ao direito à cidade, à saúde e à vida.

Localizado na avenida Antônio Carlos, ao lado do Teatro Municipal, o espaço é uma reivindicação da população araxaense há vários anos. O banheiro funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 14h.

A obra, que seguiu as características arquitetônicas existentes na região central, foi contemplado com dois banheiros públicos coletivos, um masculino, com três boxes, três mictórios e fraldário; e outro feminino, com três boxes e fraldário, além de banheiros individuais para pessoas com necessidades especiais.