Prisão por furto de carne é registrada em supermercado de Araxá

A Polícia Militar prendeu, na tarde de ontem (11), um jovem de 18 anos acusado de furto em um supermercado localizado na avenida José Jorge Akel, em Araxá. De acordo com informações da corporação, por volta das 13h, o rapaz entrou no estabelecimento e subtraiu uma peça de carne capa de contra-filé, embalada a vácuo e da marca Friboi. Em seguida, ele deixou o local sem efetuar o pagamento.

Após o acionamento da PM, equipes realizaram rastreamentos na região e localizaram o suspeito nas proximidades do bairro Jardim das Oliveiras. Ele foi abordado, identificado e recebeu voz de prisão em flagrante.

O jovem foi encaminhado ao delegado de plantão para as demais providências. A carne furtada foi recuperada e devolvida ao supermercado.