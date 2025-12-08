Prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de arma no Boa Vista

Um homem de 30 anos foi preso na tarde de sexta-feira, 6 de dezembro de 2025, durante uma ação da Polícia Militar no bairro conjunto habitacional Boa Vista, em Araxá. A ocorrência aconteceu por volta das 17h, quando os militares realizavam patrulhamento pela avenida Professora Auxiliadora Paiva.

Os policiais perceberam que o condutor de uma motocicleta Honda CG 160 Fan demonstrou intenso nervosismo ao notar a presença da viatura. A atitude chamou a atenção da equipe, que realizou a abordagem. Durante as buscas, foram encontrados aproximadamente 23 gramas de cocaína, um papelote do mesmo entorpecente, uma balança de precisão, sacos plásticos usados para embalar drogas, um revólver calibre .32, 11 munições intactas e dinheiro.

O abordado admitiu que estava no local para entregar um papelote de cocaína. Diante das evidências, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão. A motocicleta também foi apreendida e levada ao pátio credenciado.