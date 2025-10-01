Prisão por tráfico de drogas é realizada no Centro de Araxá

Na noite de ontem (30) a Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos por tráfico de drogas em Araxá. A ação aconteceu após denúncia anônima informando que o suspeito estaria utilizando um veículo Ford Focus para comercializar entorpecentes na região central da cidade.

Por volta das 22 horas, durante diligências, as equipes localizaram o carro na avenida Prefeito Aracely de Paula. O motorista foi abordado e, durante a busca pessoal, os militares encontraram aproximadamente 140 gramas de cocaína do tipo escama de peixe, além de outras porções de cocaína somando cerca de 18 gramas, um papelote da mesma droga, um tablete de maconha e dois comprimidos.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão. O veículo foi removido e levado ao pátio credenciado.