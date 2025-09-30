Prisão por tráfico de drogas é realizada no Centro de Araxá

Na tarde do último sábado (27), por volta das 16h, a Polícia Militar realizou a prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Araxá. A ação ocorreu durante patrulhamento na rua Ipião, região central da cidade.

De acordo com a ocorrência, a guarnição avistou um indivíduo já conhecido no meio policial, que estava sentado ao lado de duas mulheres. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir junto das mulheres e arremessou um objeto ao solo.

Os três foram acompanhados e abordados. Durante as buscas, os policiais encontraram quatro buchas de maconha, duas pedras de crack e uma quantia em dinheiro. O objeto dispensado também foi localizado: tratava-se de uma caixa de cigarro contendo seis pedras de crack e cinco buchas de maconha.

Diante da situação, os militares deram voz de prisão ao homem, de 19 anos, e às mulheres, de 23 e 22 anos. Todos foram encaminhados ao delegado de plantão para as demais providências.