Prisão por tráfico de drogas é registrada no bairro alvorada

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de um adolescente por tráfico de drogas na noite de ontem (3), em Araxá. A ocorrência foi registrada por volta das 22h, na avenida Carício Afonso Ribeiro, no bairro alvorada, após denúncia que apontava movimentação suspeita no local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram uma mulher acompanhada de três indivíduos, todos já conhecidos no meio policial. Durante a abordagem, foram localizadas 42 pedras de crack, uma bucha de maconha e dinheiro em espécie, indicando a prática de tráfico.

Diante das evidências, a mulher, de 35 anos, e dois jovens, ambos de 19 anos, receberam voz de prisão. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais recolhidos.