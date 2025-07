Prisão por tráfico de drogas no bairro Bom Jesus

Na noite do último sábado (5), por volta das 20h, a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas no bairro Bom Jesus, em Araxá. Durante patrulhamento pela rua Jason Armando de Paula, os militares abordaram um veículo GM/Kadett conduzido por um indivíduo já conhecido no meio policial.

Durante a revista, foram encontrados 10 papelotes de cocaína, sete porções de crack moído, duas buchas de maconha, três tabletes grandes da mesma substância e uma quantia em dinheiro.

Ao perceber que seria preso, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi perseguido e recapturado na rua Emílio Mariano Lemos. Após consulta ao sistema, foi constatado que ele cumpria prisão domiciliar.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão. O veículo foi apreendido e levado para o pátio credenciado.