Prisão por tráfico de drogas no bairro Francisco Duarte

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta (11), um homem de 38 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Francisco Duarte. A ação ocorreu por volta das 10 horas, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na rua José Raimundo Roque.

No imóvel, as equipes policiais realizaram a abordagem do suspeito e contaram com o apoio da ROCCA, que utilizou o cão Ômega nas buscas. Com o auxílio do semovente, foram encontradas 196 pedras de crack, além de 5 gramas de crack moído, três aparelhos celulares, um cartão bancário e uma quantia em dinheiro.

Durante a operação, os militares também localizaram três pássaros da fauna silvestre da espécie coleirinho, mantidos de forma irregular no local. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada, recolheu as aves e adotou as medidas cabíveis, já que o suspeito não possuía autorização para mantê-las em cativeiro.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão, juntamente com todo o material apreendido.