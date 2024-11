Procon Araxá promove ação educativa para orientar consumidores e lojistas sobre precificação correta

A Prefeitura Municipal de Araxá, por meio do Procon Araxá, em parceria com o Procon-MG, convida empresários, comerciantes e consumidores para a ação educativa “Vitrine Legal”, que acontece no dia 27 de novembro, às 19h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Araxá (ACIA). O evento é gratuito e aberto ao público.

O objetivo é promover a adequação do mercado de consumo local, com ênfase na importância de se realizar a precificação correta de produtos e serviços. Na oportunidade, especialistas do Procon Araxá e Procon-MG irão abordar a legislação vigente, esclarecendo as responsabilidades dos comerciantes na exposição dos preços de maneira clara e precisa, tanto em vitrines físicas quanto no comércio eletrônico.

A iniciativa visa também orientar os consumidores sobre seus direitos e como identificar possíveis irregularidades nos preços cobrados. A participação de todos é essencial para garantir um comércio mais justo e transparente, fortalecendo a relação de confiança entre consumidores e fornecedores.