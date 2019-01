Procon Araxá realizou mais de 14 mil atendimentos em 2018

Balanço feito pela direção do Procon/Araxá constata que em 2018 o órgão atendeu 14.403 consumidores com alto índice de resolutividade. Foram resolvidas 12.107 demandas, sem abertura de processos, isso representa que 84% dos problemas foram solucionados diretamente pela equipe de atendentes.

Segundo Belma Nolli, Secretária Executiva do Procon, outras 2.192 pessoas tiveram orientações sobre os problemas apresentados, sendo que muitas delas procuraram o órgão de maneira preventiva, evitando ter problema maior. “Por fim, 104 processos administrativos foram abertos com o envio de notificações para os reclamados, o que representa menos de 1% no número total de atendimentos”, informa.

A telefonia continua sendo campeã de reclamações com 11,7% dos atendimentos registrados no último semestre. Depois aparece os produtos com defeito com 9,6% e cobranças indevidas com 7,7%. “O Procon Araxá continua com o compromisso de prestar serviço satisfatório e essencial à redução de litígios e à defesa dos consumidores” diz Belma.

A Secretária Belma Nolli, afirma que a Administração Municipal deu total apoio para que o balanço dos atendimentos do ano de 2018 chegasse a um índice tão positivo. “O Prefeito Aracely sempre acompanhou de perto nosso trabalho e isso nos estimulou a empreender e trabalhar com maior segurança. Com esse apoio, nossa equipe dinamizou o atendimento e pode resolver os problemas, em tempo hábil, através de ligações telefônicas, ou da visita de um atendente do órgão diretamente ao estabelecimento comercial para solucionar as pendências”, explica.