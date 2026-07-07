Programa Araxá Feita à Mão inicia oficinas para fortalecer o artesanato e ampliar oportunidades de renda

As oficinas do Programa Araxá Feita à Mão começaram nesta segunda-feira (6), na Fundação Cultural Calmon Barreto. A iniciativa gratuita reúne artesãs e artesãos do município em uma formação voltada ao fortalecimento da produção artesanal, valorização da identidade cultural local e ampliação das oportunidades de comercialização.

Realizado pela ONG Artesol (Artesanato Solidário) em parceria com a CBMM, o programa conta com a participação da Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e da Secretaria Municipal de Turismo. Até sexta-feira (10), os participantes terão acesso a oficinas sobre identidade cultural, criação de produtos, gestão, precificação, comercialização e comunicação.

Para a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Aguiar, a iniciativa representa um importante investimento na valorização dos artesãos e da cultura local. “O artesanato faz parte da identidade de Araxá e também pode gerar mais oportunidades de renda. Ao apoiar uma formação como essa, fortalecemos a economia criativa e valorizamos quem mantém viva a nossa cultura por meio do trabalho artesanal”, destaca.

Segundo a consultora da Artesol, Renata Mendes, a formação foi construída a partir de um diagnóstico realizado no município e busca ajudar os artesãos a agregar valor aos seus produtos e ampliar as possibilidades de comercialização. “Queremos que cada participante saia daqui com ferramentas práticas para fortalecer o seu negócio, desenvolver produtos com identidade local e criar novas estratégias de venda”, explica.

Além da qualificação técnica, o programa incentiva os participantes a transformar histórias, memórias e referências culturais de Araxá em produtos que fortaleçam a identidade do artesanato local e despertem o interesse de moradores e turistas.