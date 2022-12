Programa Eu Vou: Araxá implanta Política Pública de Mobilidade Urbana

Transporte público sustentável e de qualidade, garantia de inclusão social, acesso das pessoas aos serviços públicos e incentivo ao desenvolvimento econômico. Pela primeira vez na história, a Prefeitura de Araxá elaborou uma política pública permanente para o setor de mobilidade urbana. O programa intitulado como “Eu Vou” incentiva a utilização do transporte público coletivo urbano.

A iniciativa democratiza o acesso da tarifa coletiva com a redução da passagem de ônibus e torna gratuito o serviço de transporte coletivo para estudantes matriculados no ensino regular presencial e para idosos acima de 60 anos completos (atualmente é de 65 anos completos).

A ação beneficiará diretamente 9 mil pessoas que utilizam regularmente o transporte público em Araxá, 22 mil alunos que estão no ensino presencial regular e 4 mil empresas que concedem vale-transporte para seus colaboradores. Além disso, a expectativa inicial é que o projeto também reduza imediatamente em 7% o número de veículos em circulação nas ruas, ou seja, 5 mil veículos (carros e motos). Pessoas com deficiência (PCDs) e seus acompanhantes também terão garantidos em contrato a gratuidade nas tarifas, conforme já é realizado atualmente.

O objetivo é oferecer à população transporte coletivo sustentável, com redução de agentes poluidores, maior desenvolvimento urbano e econômico da cidade, acesso facilitado aos serviços, bens e oportunidades oferecidos pela iniciativa pública e privada, além da distribuição espacial das atividades econômicas, culturais, educacionais e de lazer.

De acordo com o prefeito Robson Magela, este é um momento histórico para a cidade de Araxá. “Nosso governo tem como premissa e responsabilidade cuidar das pessoas, e é isso que estamos fazendo desde o início da gestão. A mobilidade urbana é um grande passo para garantir oportunidade a todos, diminuir as desigualdades e reduzir a poluição na cidade. Hoje com essa gratuidade de passagem a estudantes e ampliação desse benefício aos idosos, por exemplo, eles poderão se locomover dentro da cidade sem se preocupar com o âmbito financeiro, é mais uma vitória para a população. A gente poder investir o dinheiro da população em prol da população é muito gratificante”, destaca.

Para o estudante Luiz Fernando Ferreira Gonçalves, de 16 anos e que cursa o 1º ano do Ensino Médio, a satisfação com o projeto desenvolvido pela Administração Municipal é enorme. “Fico muito feliz com a Prefeitura de Araxá olhar com tanto carinho para nós, estudantes. Será muito bom para nós, irá facilitar nossas vidas em relação a locomoção até a escola, especialmente em relação ao trânsito e aos períodos chuvosos, quando muitos alunos faltam à escola por esses motivos”, reforça.

Mercedes Paiva Cavalcante, de 63 anos, acrescenta que essa gratuidade fará a diferença para o dia a dia dela. “Eu fiquei muito feliz pela gratuidade do transporte coletivo porque eu sou idosa e utilizo muito desse serviço para ir ao médico ou frequentar projetos sociais. Como não tenho renda e nem sou aposentada, isso vai fazer toda a diferença em minha vida financeira. É uma coisa muito boa e é muito importante”, diz.

Pontos de apoio

Para facilitar o cadastro de pessoas a partir de 60 anos, estudantes e demais beneficiados com a gratuidade, serão implantados pontos de apoio do transporte público. São eles:

– Empresa Vera Cruz;

– Base Comunitária do bairro Urciano Lemos;

– Nova Sede do Procon;

– Núcleo de Convivência do bairro Boa Vista;

– Praça da Família;

– Praça das Mangueiras.

Obrigatoriedade Vera Cruz

A empresa Vera Cruz, concessionária do serviço de transporte público coletivo urbano em Araxá, deverá promover também os seguintes benefícios ao Município.

• Renovação da Frota em até 12 meses, sendo 8 veículos por ano;

• Ceder busdoor ao Município visando a divulgação de ações e projetos de interesse público;

• Promover a reforma de 20 pontos de ônibus;

• Retornar os atendimentos de acordo com as solicitações e avaliações da demanda;

• Fornecer internet sem fio, Wi-Fi gratuita com acesso ilimitado e irrestrito aos passageiros;

• Comprovar por meio de relatório mensal, apontando diariamente, os números de usuários do transporte público coletivo urbano, especialmente, os beneficiados com a gratuidade.

Implantação do Projeto

A implantação do projeto será dividida em três etapas. Será realizada a implantação de pontos de apoio em locais estratégicos da cidade com início de funcionamento no dia 20 de dezembro de 2022.

Primeira Fase

· Redução Imediata da Tarifa Pública de Transporte Coletivo Urbano (De R$ 4,00 para R$ 3,00);

· Atendimento às Comunidades do Itaipu e, em caráter experimental, a comunidade da Boca da Mata;

· Retorno dos Horários Paralisados das Linhas Urbanas;

· Gratuidade para Portador de Deficiência e Acompanhante.

Segunda Fase

· Implantação da Nova Modalidade de Cartão Beneficio 60+;

· Início da confecção do Cartão 60+ nos pontos de apoio a partir do dia 20/12/2022;

· Documentação necessária – CPF e RG original.

Terceira Fase

· Gratuidade para Estudantes do Ensino Regular Presencial a partir de janeiro de 2023;

· Para usufruir do benefício o aluno deve procurar a secretaria da escola onde estuda e solicitar a ficha de cadastro carimbada pelo estabelecimento.