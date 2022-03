Programa Prefeitura no Bairro terá vacinação contra Covid-19 para adultos, adolescentes e crianças neste sábado

Crianças acima de 5 anos, adolescentes e adultos que ainda não receberam a imunização contra Covid-19 (1º, 2º dose ou dose reforço) terão uma nova oportunidade neste sábado (26), durante a 1ª Edição do Programa Prefeitura no Bairro.

A Secretaria Municipal de Saúde aplicará doses das fabricantes Janssen, CoronaVac e Astrazeneca e também realizará atualização do Cartão do SUS para quem estiver com a vacinação de rotina em atraso.

A aplicação acontece entre 8h e 12h, no Núcleo de Convivência do Bairro Bom Jesus – rua Jason Armando de Paula, 117.

Documentação Covid-19

Para receber o imunizante contra a Covid-19, a pessoa não pode ter recebido qualquer tipo de vacina nos últimos 15 dias e é imprescindível a apresentação do Cartão de Vacina.

No momento da vacinação, são exigidos os seguintes documentos: cópia (xerox) dos documentos pessoais (RG e CPF), Cartão de Vacina e caso seja portador de deficiência: laudo médico atualizado comprovando a condição clínica.

Para crianças e adolescentes é necessário a apresentação da cópia (xerox) da Carteira de Identidade e CPF, da Certidão de Nascimento, do Cartão de Vacina e do Cartão do SUS (se tiver).

Para crianças com comorbidades, deve ser apresentado também um atestado ou relatório médico (se não for recente, apresentar receita da medicação utilizada) que comprove a condição clínica da criança ou receita do medicamento de uso contínuo com, no máximo, 3 meses. O responsável por acompanhar a criança no ato da aplicação deverá apresentar um documento original de identificação com foto.

Vacinação de Rotina

Estarão disponíveis para atualização do Cartão do SUS: Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tétano, Hepatite A, Meningite C, ACWY e HPV. A orientação aos pais e responsáveis é que apresentem no local de vacinação a seguinte documentação: carteira de vacinação da criança / adolescente, Cartão SUS, CPF e certidão de nascimento.

1ª Edição Prefeitura no Bairro

Dia: Sábado – 26/03

Local: Núcleo de Convivência Bom Jesus

Endereço: Rua Jason Armando de Paula, 117.

Horário: 8h às 12h