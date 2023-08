Projeto Aurora oferece atendimento especializado para mais de 1000 crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino

Oferecer ensino de qualidade para todas as crianças e adolescentes. A Prefeitura de Araxá oferece acompanhamento pedagógico e clínico para mais de 1000 crianças da Rede Municipal de Ensino. O Projeto Aurora proporciona um trabalho diferenciado de estimulação precoce para alunos da primeira infância com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O objetivo é oferecer um atendimento diferenciado de forma a assegurar às crianças e adolescentes atendimentos especializados de acordo com sua necessidade e condição específica.

A coordenadora do Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (CAEI), Ana Rita Flores, explica que são 47 salas de recursos multifuncionais distribuídas em várias escolas e em diferentes setores. “O Projeto Aurora é responsável por dar suporte às Unidades de Ensino Municipal. São 47 salas de recursos multifuncionais distribuídas em várias escolas e em diferentes setores para realizar os atendimentos dos alunos”, afirma.

Ela conta que são oferecidos atendimentos com psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, fisioterapeuta, professora de leitura, assistente social, professoras de reforço, terapeuta ocupacional e médica psiquiatria infanto-juvenil. “O Projeto Aurora é um investimento social e humano altamente produtivo, uma vez que os esforços se dirigem à prevenção das deficiências ou à diminuição do seu agravamento”, completa.

O prefeito Robson Magela destaca a importância do trabalho humanizado que é desenvolvido pela Administração Municipal. “A inclusão é uma das nossas prioridades. O CAEI realiza um trabalho incrível com nossas crianças e adolescentes e sabemos o quanto a inclusão é fundamental para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Por isso, vamos sempre investir na educação especializada”, reforça o prefeito.