Projeto Cesta na Educação realiza formação de novos treinadores e capacitação para alunos

Motivar educadores físicos e incentivar a prática esportiva para crianças e adolescentes. Esse é objetivo do projeto Cesta na Educação, que, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, realizou a formação de novos profissionais para as aulas de basquete e capacitou crianças e adolescente sobre as novas regras da modalidade, no último sábado (15).

Ministrada pelo técnico de basquete e atual treinador de time na Alemanha, Frederico Rocha, a preparação aconteceu no Ginásio João Elmiro Manoel, no bairro São Geraldo, onde as aulas são desenvolvidas duas vezes por semana.

O treinamento contou com as presenças do assessor de Especializados, Adolfo Maurício da Silva, do supervisor Rodrigo César Silva, do coordenador Yghor Gomes e dos professores Fabrício Laert e Túlio Ribeiro.

O projeto é uma iniciativa da Associação Educacional de Desenvolvimento Esportivo e Cultural (Aedec Brasil), que leva de forma gratuita o basquete para crianças e adolescentes em Araxá desde setembro de 2021.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Araxá, com a cessão dos espaços e a articulação junto às escolas para a divulgação das atividades, além do patrocínio da Cemig e é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE). Atualmente, cerca de 45 alunos entre 8 e 18 anos participam das atividades.

Segundo o supervisor Rodrigo César, o principal objetivo da formação é oferecer conhecimento teórico sobre as regras do basquete. “Foi um momento de troca de informações e experiências. É fundamental para que a motivação, o empenho e a desenvoltura sejam constantes durante as atividades”, afirma.

O secretário Municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), ressalta que a parceria da Administração Municipal com projetos sociais esportivos é de extrema importância e faz toda a diferença na vida de crianças e adolescentes.

“Projetos como este não trabalham apenas com o desenvolvimento físico e a coordenação motora dos participantes, mas também com a saúde mental, com a inclusão social e valores éticos que, com toda certeza, os tornarão cidadãos de bem no futuro”, destaca.