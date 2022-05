Projeto de criação do Centro de Inovação de Araxá é único do Estado habilitado e contará com o apoio do Governo de Minas

A Financiadora Nacional de Estudos e Projetos – FINEP divulgou os resultados da etapa de habilitação preliminar da chamada pública de apoio a Centros de Inovação em todo país. Araxá foi a única cidade de Minas Gerais a ser aprovada nesta etapa, seguindo o projeto para a etapa de avaliação de mérito, com estimativa do resultado final prevista para Agosto / 2022. O resultado da primeira etapa da habilitação foi divulgado pelo Governo Federal na última semana e pode ser acessado no site da Finep ( www.finep.gov.br ).

O Projeto de Estruturação e Operacionalização do Centro de Inovação de Araxá – “CI ARAXÁ” foi proposto pela Fundação Cultural de Araxá, entidade mantenedora do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e mais de 20 instituições parceiras, dentre elas, Cefet-MG, Sebrae-MG, Câmara Municipal de Araxá, empresas e entidades de classe locais.

O apoio do Governo do Estado ao projeto se dará por meio de contrapartida financeira no valor de até R$ 777.000,00 (setecentos e setenta e sete mil reais), fundamental para viabilizar o projeto. O repasse do recurso será realizado pelo Governo de Minas Gerais, caso o projeto seja aprovado na etapa final.

O investimento total do projeto é de R$ 4.042.848,12 e as ações previstas, caso o projeto seja aprovado nas próximas etapas, beneficiarão empresas e indústrias, startups, pesquisadores, alunos, professores e toda a comunidade de Araxá e região.

A proposta prevê a estruturação de laboratórios de prestação de serviços tecnológicos focados em indústria 4.0, agro 4.0 e TICs, estruturação de um HUB para a geração de conexões e negócios, espaço de coworking para abrigar empresas, um calendário de eventos de alcance nacional, capacitações, treinamentos e muitas outras.

O projeto foi elaborado por professores do Uniaraxá e especialistas em captação de recursos, contratados pelo Uniaraxá. Após a etapa de habilitação preliminar, a próxima etapa é a avaliação de mérito, cujo resultado sairá ao final de julho.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, o projeto é uma construção de inovação tecnológica de toda a cidade.

“Pela primeira vez, temos todas as principais entidades da cidade unidas em torno de um projeto tão importante para o desenvolvimento tecnológico de toda a região. É um enorme avanço para as cidades da microrregião é que trará benefícios inovadores para os setores industriais, do agronegócio, social e educacional”, destaca Juliano.