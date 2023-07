Projeto de Incentivo à Leitura contempla mais de 5.800 alunos da Prefeitura de Araxá

O Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação desenvolve habilidades e competências para mais de 5.800 alunos do 1º ao 5º ano da Rede Municipal, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais específico para cada ano de escolaridade.

O projeto é composto por professores que ministram aulas semanais de Literatura, compondo a carga horária da disciplina de Língua Portuguesa e mediando a leitura nas bibliotecas e demais espaços dedicados à prática literária, promovendo o acesso direto das crianças com os livros infantis.

Atividades como oficinas de criação, saraus, mostras artísticas, exibição de vídeos, apresentação de teatros, dentre outras, também, são realizadas através do núcleo, que atua também junto às outras secretarias em eventos voltados para a arte teatral e as intervenções artísticas ligadas à leitura.

De acordo com a coordenadora Dilse Aparecida Rosa, durante o projeto a criança é levada a pesquisar e conhecer grandes autores. “Os profissionais participam de módulos e oficinas constantemente, justamente para disseminar uma leitura de qualidade. E o núcleo tem enorme importância dentro das escolas e influencia positivamente na permanência e assiduidade dos alunos dentro bibliotecas”, ressalta a coordenadora.

A secretária Municipal de Educação, Zulma Moreira, afirma aliar a literatura ao ensino traz bons resultados na aprendizagem e formação integral da criança.

“A Rede Municipal de Ensino possui conta com bibliotecas bem equipadas, com quantidades suficientes para atender toda a demanda dos alunos. E isso, com certeza faz toda a diferença”, conclui a secretária.