Projeto Família Acolhedora está em novo endereço

Um espaço mais amplo, confortável e com mais capacidade de atendimento. A sede do Projeto Refazendo Sonhos – Família Acolhedora, da Fundação da Criança e Adolescente de Araxá (FCAA), está em um novo endereço, na rua Sete de Janeiro, nº 211, no bairro Santa Terezinha.

Até então, o projeto funcionava em uma sala na sede da FCAA. Agora, no novo espaço, o projeto tem condição de ser desenvolvido visando um atendimento mais individualizado e com espaço adequado para reuniões, encontros, oficinas e cursos de capacitação para servidores e famílias habilitadas.

“Cada técnico tem a sua sala de atendimento, o que confere a possibilidade de desenvolver um atendimento mais individualizado e eficiente”, reforça a coordenadora do projeto, Karla Eloíza.

O Projeto Refazendo Sonhos – Família Acolhedora foi lançado pela FCAA em maio com o objetivo de buscar famílias provisórias para acolher crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social que não possam, no momento, estar com as próprias famílias, tendo como medida protetiva o acolhimento.

O projeto atingiu até o momento 10 crianças e adolescentes. Das 15 vagas ofertadas, 15 famílias já foram habilitadas, sendo que nove delas já estão fazendo o acolhimento.