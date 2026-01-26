Projeto “Férias no Museu” reúne dezenas de crianças em programação cultural durante as férias escolares





Com uma proposta voltada à vivência cultural, educativa e recreativa, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) promoveu, entre os dias 20, 21 e 22 de janeiro, o projeto “Férias no Museu”, no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá. A iniciativa atendeu dezenas de crianças, principalmente na faixa etária de 5 a 7 anos.

Ao longo dos três dias, as crianças participaram de tour guiado pelo museu e pelo memorial, contação de histórias, oficinas de desenho e pintura, além de brincadeiras como o jogo da boca do palhaço e diversas atividades esportivas, proporcionando contato direto com a história local de forma lúdica.

Entre as ações desenvolvidas, as oficinas de pintura e desenho se destacaram pelo maior engajamento dos participantes, estimulando a criatividade, a expressão artística e o interesse pelas atividades culturais.

A coordenadora dos museus de Araxá, Tatiana Ávila, destaca que o projeto vai além do entretenimento e cumpre um papel formativo.

“O objetivo é estimular a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico dos participantes, além de despertar o interesse pela história local de forma lúdica. Como as crianças participam acompanhadas de um responsável, muitos pais e responsáveis também acabam conhecendo melhor o museu e o memorial, fortalecendo esse vínculo das famílias com os espaços culturais”, afirma.

O projeto “Férias no Museu” passa a integrar o calendário da Fundação Cultural Calmon Barreto, com realização prevista durante as férias escolares dos meses de janeiro e julho.