Projeto Gerações Literárias revela jovem escritora em Araxá

O projeto Gerações Literárias, em seu segundo ano, volta a abrir caminhos para novos talentos da literatura em Araxá. Desta vez, a selecionada é Manoelita Chagas, de 24 anos, jornalista e apaixonada por poesia, que estreia no cenário literário com o livro Sobre Tudo Que Eu Sinto (Ou Quase Tudo). O lançamento acontece no dia 18 de novembro, às 19h, na Fundação Cultural Calmon Barreto, com entrada gratuita.

A escolha de Manoelita foi feita por meio de edital da Editora Gestalt, que contou com uma curadoria especializada composta pelos poetas premiados Rafael Nolli e Lisa Alves. A seleção foi realizada às cegas, garantindo imparcialidade e priorizando a qualidade literária dos textos.

Conhecida pelos amigos como Manu, a jovem autora apresenta em sua obra uma poesia lírica e sensível, marcada por sentimentos e reflexões pessoais. “Desejo que este livro seja um gesto de amor à cultura, que é de todos, para todos, e precisa continuar viva do nosso jeito: com verdade, beleza e voz”, afirma Manoelita.

Segundo Luiz Humberto França, escritor, editor e coordenador do projeto, o lançamento representa a continuidade de um trabalho que valoriza a diversidade literária e incentiva novos talentos. “Neste ano, mantivemos a poesia por entender que o gênero segue com forte apelo entre os jovens. Este é o terceiro autor que lançamos e que começa a trilhar uma carreira literária que acreditamos ser bastante promissora”, destaca França.

A capa do livro, tradicionalmente assinada por uma artista local, é criação da araxaense Carla Senna, com a obra Ao Vento. Segundo Carla, a arte expressa a importância do movimento e da leveza na vida: “A vida necessita de calma, mas ao mesmo tempo de movimento. É preciso experimentar coisas novas, deixar a vida fluir com as melhores e mais positivas energias, indo ao encontro de si mesmo com coragem para seguir o vento.”

Sobre o projeto

O Gerações Literárias é uma iniciativa anual da Editora Gestalt voltada para o incentivo à leitura e à escrita em Araxá. O projeto busca revelar novos autores e fortalecer a literatura local, oferecendo estrutura completa de publicação e recursos financeiros para a produção das obras.

Como forma de democratizar o acesso à cultura, os livros são distribuídos gratuitamente em escolas, bibliotecas, universidades e entidades culturais. A edição também contará com recursos de acessibilidade, como versão em braile, descrição em áudio e estratégias de comunicação inclusivas, ampliando o alcance da leitura.

O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com patrocínio da Bem Brasil e apoio do Gabarito, Cultura Inglesa, Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto.

Serviço:

Lançamento do livro: Sobre Tudo Que Eu Sinto (Ou Quase Tudo)

Autora: Manoelita Chagas

Data: 18 de novembro (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Fundação Cultural Calmon Barreto

Entrada e distribuição gratuitas