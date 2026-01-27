Projeto Lobinho inicia atividades de 2026 com foco no esporte e na inclusão social

O Projeto Lobinho Transformando Vidas deu início às suas atividades de 2026, retomando as aulas de futebol de campo e futsal para crianças e adolescentes em diferentes núcleos da cidade. As aulas acontecem semanalmente no Campo do Dínamo (Vila Silvéria), no Ginásio Paulinho de Souza (Jardim Natália) e no Ginásio Geraldo Montovani (Padre Alaor), oferecendo um espaço de aprendizado, desenvolvimento e socialização para os participantes.

Mais do que a prática esportiva, o projeto busca promover a formação integral dos alunos, estimulando valores como disciplina, respeito, cooperação e trabalho em equipe. Cada atividade é planejada para favorecer não apenas o desenvolvimento físico, mas também as habilidades emocionais e sociais dos participantes, reforçando a importância do esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

“Começar o ano com as atividades do Lobinho é essencial para manter o ritmo de aprendizado e fortalecer os vínculos entre os alunos. Nosso objetivo é que cada criança e adolescente tenha oportunidades de crescer e se desenvolver de forma saudável, por meio do esporte e da convivência em grupo”, afirma Ana Cristina Faria, coordenadora do projeto.

Viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da CBMM e apoio da Prefeitura de Araxá, o Projeto Lobinho segue gratuito e acessível a todos, sem cobrança de taxa de matrícula ou mensalidade, garantindo que crianças e adolescentes de toda a cidade possam participar e sonhar mais alto por meio do esporte.