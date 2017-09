Projeto nascido no Cefet-MG é premiado por produzir tecnologia para crescimento de tecidos

Foto: Biomimetic Solutions

Um projeto nascido nos laboratórios de biomateriais e polímeros do Cefet-MG, o Biomimetic Solutions, foi o grande vencedor do Startup Games, evento internacional que aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro, em Belo Horizonte.

A competição simula situações de negociação real entre startups e investidores e faz parte das atividades da mostra Inova Minas Fapemig 2017. Participaram 73 startups de diversas regiões do Brasil e do mundo (Índia, Peru, Alemanha, Chile, Bolívia, Quênia, México, Holanda e Portugal) e com 149 investidores, entre brasileiros e estrangeiros.

A disputa funcionava da seguinte forma: as startups recebiam 100 ações virtuais e cada investidor, 1 milhão de libras virtuais. A meta de cada startup era vender o menor número de ações, de forma a aumentar o valor da empresa; já a dos investidores, comprar ações de baixo valor mas com futuro promissor.

A grande vencedora, com capital acumulado de 869 milhões de libras, foi a spin-off acadêmica do Cefet-MG Biomimetic Solutions, responsável por produzir matrizes tridimensionais para o crescimento de órgãos e tecidos em laboratórios.

Empresa de base tecnológica

Composta apenas por mulheres, duas professoras do Cefet-MG, Aline Bruna da Silva e Roberta Viana, e por três alunas de Engenharia de Materiais, Ana Elisa Antunes, Lorena Viana e Alana Benz, a vencedora Biomimetic Solutions, surgiu nos laboratórios da Instituição.

De acordo com as responsáveis pela spin-off, a empresa busca oferecer tecnologias para o segmento de engenharia de tecidos, que combina engenharia de materiais e biologia celular para a produção de órgãos e tecidos humanos em laboratório. “Trabalhamos com a produção de matrizes 3D para o cultivo celular, denominada de scaffold, que permite o crescimento de tecidos artificiais, tais como a pele humana equivalente e outros tecidos para a indústria de cosméticos e farmacêuticas. Além de otimizar o processo de cultivo celular, o produto apresenta um custo consideravelmente mais barato que as matrizes tradicionais utilizadas pela indústria”, explica a estudante Alana Benz.

A tecnologia utilizada é um método alternativo ao uso de animais em testes clínicos e é reconhecida e incentivada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal (Concea).

A Biomimetic Solutions, vinculada ao Cefet-MG, está sendo acelerada pelo programa Fiemg-Lab e já passou por programas empreendedores reconhecidos, como o programa Lemonade, em que a startup já foi finalista, e também pelo BioStartup Lab, em que a startup ficou na terceira posição. No último domingo (17), foi a vez da spin-off composta por mulheres levar a melhor no Startup Games, quebrando um recorde histórico mundial de fundos virtuais arrecadados nas rodadas desse jogo global de negócios.

O Startup Games é resultado de uma parceria entre o Consulado Britânico e a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (Sedectes).

Conheça mais sobre o projeto pelo site da Biomimetic Solutions.