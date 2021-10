Projeto PAN-DE-MIA busca detalhar processo com crianças

A coletânea das três obras retrata através da Dra. PAN, a amiga DE, e a gata MIA uma forma lúdica de abordar a pandemia minimizando traumas, incentivando os cuidados e falando de algumas das informações mais relevantes. Na trilogia a médica fala o que é o coronavírus através de uma viagem por dentro do nosso corpo; a amiga é uma criança que foi contaminada pelo vírus e vivenciou a quarentena; e a gata apresenta um monólogo com experiências positivas que viveu apesar das limitações impostas.

O projeto é realizado através do Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Máster da CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), Grupo Zema e apoio do Instituto das Artes e Movimento (Movart).

Esse é o primeiro livro aprovado no país, de acordo com o próprio Ministério do Turismo, que fala sobre o tema e foi escrito pelo jornalista araxaense Cesar Campos. “São obras que vão abrir a discussão sobre o assunto. Nós precisamos falar sobre tudo que vivemos e os livros oferecem essa janela de fala e escuta”, conta o autor.

O lançamento acontece nesta quarta-feira, 20 de outubro, às 19 horas no Teatro Municipal de Araxá (avenida Antonio Carlos). Para participar do evento é preciso retirar o convite no Instituto Movart (rua Cônego Cassiano, nº 155, Centro) entre 7h e 17h até o dia do lançamento, 20/10.

Toda a distribuição dos 5 mil exemplares é gratuita. E será feita para os participantes do lançamento e locais que retratam a saúde, como hospitais, clínicas médicas, unidades básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família (ESFs).