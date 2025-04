Projeto “Produzindo e Aprendendo” leva educação ambiental e alimentação saudável às escolas municipais

Uma iniciativa que une educação, sustentabilidade e alimentação saudável em um só espaço: a horta escolar. Com o objetivo de ensinar na prática o ciclo de vida das plantas, estimular hábitos saudáveis e desenvolver valores como responsabilidade e cooperação, a Prefeitura de Araxá, por meio das Secretarias de Agricultura e Pecuária e de Educação, lançou o projeto “Produzindo e Aprendendo”.

Desenvolvido em dez escolas da rede municipal, o projeto busca transformar a rotina pedagógica por meio de atividades práticas, incentivando o contato direto dos alunos com a natureza e com o processo de produção de alimentos.

Entre os principais objetivos da ação estão permitir que os estudantes compreendam, de forma prática, o ciclo de vida das plantas, desenvolvendo consciência sobre a importância de uma alimentação balanceada, além de habilidades como trabalho em equipe, disciplina e cuidado com o meio ambiente.

A proposta também visa integrar os conteúdos das salas de aula à vivência da horta, criando um ambiente rico para observação, pesquisa e reflexão contínua entre educadores e alunos. A área será preparada com oficinas práticas de compostagem, adubação e delimitação dos canteiros.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves, o projeto tem potencial para mudar a relação dos alunos com o alimento e com o ambiente escolar:

“O ‘Produzindo e Aprendendo’ é muito mais do que uma horta. É uma ferramenta pedagógica viva, que envolve os alunos no processo de aprender fazendo. Eles passam a entender de onde vem o alimento, como é produzido, e isso traz uma consciência que vai além da escola. É um projeto que cultiva valores,” destacou o secretário.

O projeto será implementado nas seguintes unidades de ensino: Cemei Conceição Velasco, Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (CAIC), Cemei Francisco Braga, Cemei Vicente Pereira da Silva, Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, Escola Padre João Botelho, Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, Escola Municipal Lia Salgado, CEMEI Querobina Gomes Borges e Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva. A participação dos alunos será definida conforme a realidade e organização pedagógica de cada escola.