Projeto social oferece atividades gratuitas para crianças e adolescentes

O projeto Cultura Urbana Arte e Cultura nas Comunidades já está a todo vapor na sede do Instituto Movart, Artes e Movimento. A organização sem fins lucrativos, trabalha para ampliar as oportunidades de crianças e idosos por meio das artes, cultura, esporte, inclusão e desenvolvimento social. A sede também acolhe diversos artistas locais, através da participação em redes de mobilização social e campanhas.

O trabalho, já reconhecido, é realizado em parceria com a companhia de dança Araxá Dance Company, que faz parte do Instituto. A Araxá Dance Company representou nosso Estado e em especial, Araxá, na abertura dos jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro no ano passado.

Com duração de um ano, o projeto será concluído com a apresentação no festival “Dança Comunidade”, um espetáculo musical composto pelos alunos de todas as oficinas.

A diretora geral Wanessa Borges diz que a gestão ainda continua tentando captar recursos para o projeto, que foi aprovado pelo Ministério da Cultura, através da lei Rouanet. O projeto já conta com o patrocínio da CBMM e está aberto a novas empresas que se interessem em ajudar. Wanessa acrescenta: “ As empressas interessadas em patrocinar terão dedução no Imposto de Renda e estarão ajudando a oferecer ainda mais qualidade no trabalho desenvolvido”.

Todas as atividades são oferecidas gratuitamente. As inscrições devem ser realizadas na sede do Instituto Movart (Rua Cônego Cassiano, nº 155 / Centro), os interessados devem levar cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, declaração escolar e 2 fotos ¾.

As inscrições passam por entrevista com a assistente social, que faz o parecer das fichas de inscrição e visitas in loco a fim de contribuir ainda mais, orientando a todos sobre seus direitos e encaminhando para as ações intra e extra projeto cultural.

Mais informações pelo telefone 3661-5053.