Projeto Violão Clássico no Recreio

O violonista Manoel Amâncio está levando o violão clássico por diversas instituições de ensino, proporcionando momentos enriquecedores de apreciação e aprendizado sobre a cultura brasileira. O projeto visa oferecer aos estudantes uma experiência memorável, com apresentações que abrangem um repertório diversificado de músicas históricas, cuidadosamente selecionadas para envolver os alunos.

O objetivo principal é proporcionar aos alunos a oportunidade de apreciar a beleza do violão clássico e aprender mais sobre a cultura nacional por meio de músicas que fazem parte da identidade do país. Ao promover a valorização da arte e da cultura, o projeto busca incentivar o interesse pela música e aprofundar o conhecimento sobre o patrimônio brasileiro.

Já receberam as apresentações a EM. Prof. Auxiliadora Paiva (22/05), a EE. Loren Rios Feres (29/05) e a EE. Armando Santos (05/06). Ainda haverá exibições na EE. Rotary (12/06), na EE. Dom José Gaspar (19/06) e, para fechar o projeto, na EE. Prof. Luiz Ant. Corrêa Oliveira (26/06), sempre nos turnos da manhã, tarde e noite, abrangendo alunos de diversas idades. Os eventos também são abertos ao público, livre e gratuito, e contam com acessibilidade por meio de profissional de libras.

“Estou animado em poder compartilhar minha paixão pelo violão clássico com os alunos de Araxá. A música é uma forma poderosa de expressão cultural, e acredito que ao introduzir o violão clássico nas escolas, estamos enriquecendo a vida dos estudantes e promovendo a valorização de nossa cultura.”, comenta Manoel Amâncio.

O projeto, que também tem a participação especial do músico Prado Amâncio, é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal, e conta com o patrocínio da CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração.